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Карательная психиатрия: Путин продолжает сводить с ума украинцев
Самарский районный суд Днепропетровска постановил поместить на принудительное лечение в областную психиатрическую больницу мужчину, пытавшегося зарезать себя из-за того, что слышит голос Путина.
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Об этом сообщает одесское интернет-издание «Таймер».
По словам врачей, больной жаловался на то, что голос российского лидера в его голове убеждал мужчину принять Конституцию. В результате мужчина пытался себя зарезать.
Медики отмечают, что развитию психического заболевание способствовал тот факт, что мужчина сильно злоупотреблял алкоголем. Так как на свободе больной представляет угрозу для себя и окружающих, его просили поместить на принудительное лечение. Суд удовлетворил просьбу.
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