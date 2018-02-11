Карательная психиатрия: Путин продолжает сводить с ума украинцев

11.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

Самарский районный суд Днепропетровска постановил поместить на принудительное лечение в областную психиатрическую больницу мужчину, пытавшегося зарезать себя из-за того, что слышит голос Путина.

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Об этом сообщает одесское интернет-издание «Таймер».

По словам врачей, больной жаловался на то, что голос российского лидера в его голове убеждал мужчину принять Конституцию. В результате мужчина пытался себя зарезать.

Медики отмечают, что развитию психического заболевание способствовал тот факт, что мужчина сильно злоупотреблял алкоголем. Так как на свободе больной представляет угрозу для себя и окружающих, его просили поместить на принудительное лечение. Суд удовлетворил просьбу.