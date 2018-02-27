27.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Казаки поставили на место одиозных «пусечек»

Крымские казаки заставили снять папаху участницу скандальной группы либеральных акционистов Pussy Riot Марию Алехину, которая с группой соучастников прибыла в Крым для проведения пикета в защиту осужденного украинского террориста Олега Сенцова.

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Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», написал журналист Антон Наумлюк. По его словам, один из казаков подошел к Алехиной и местному либералу Алексею Ефремову в кафе рядом с железнодорожным вокзалом Симферополя и забрал у нее папаху.

Наумлюк приводит следующий диалог:

— Что я тебе должен объяснять?! Еще я с таким паскудством, как ты не говорил, — обращается один из пришедших к активисту.

— Вы у меня вещь забрали, отдайте, — говорит Алехина. Мужик держит ее шапку в руках и не отдает.

— Я не отобрал, я запрещаю ее носить. Это атрибут, вы к казачьему сословию относитесь?

-Нет. Вы запрещаете мне носить шапку? А…

— Б!

— Как вы разговариваете с дамой, — пытается урезонить его активист.

— Она для меня не дама, для меня она враг государства.

Либералы также пожаловались, что находящийся рядом полицейский отказался вмешиваться в происходящее.

Напомним, члены Pussy Riot Ольга Борисова, Мария Алехина и Александр Софеев прибыли в Крым накануне 26 февраля – даты, объявленной украинскими властями «днем сопротивления оккупации полуострова». Борисову и Софеева при выходе с парома в Керчи и пригласили на беседу в управление ФСБ по Крыму. Затем они и прилетевшая на самолете Алехина были еще раз задержаны и прошли медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотиков.

За посещение Крыма участники группы были внесены на украинский сайт «Миротворец», где размещаются персональные данные лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины.