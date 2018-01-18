 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
18.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Образование, Россия, Украина

Казарин хвалится: В вузах Крыма полно украинской агентуры


Переехавший в Киев «Таврический национальный университет», клон реорганизованного на полуострове Крымского федерального университета, переманивает к себе преподавателей из крымских ВУЗов. Об этом в эфире меджлисовского телеканала АТР заявил ректор ТНК Владимир Казарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, многие крымские преподаватели, работающие в ВУЗах полуострова, прячут под подушкой украинские паспорта и мечтают выехать на территорию «незалежной».

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«Мы продолжаем заниматься ситуацией крымской, потому что заняты восстановлением Крымского медицинского университета в рамках Таврического университета как института, Крымского аграрного в рамках Таврического университета. А там на связи преподаватели с нами. Они говорят: «Открывайте, мы берем чемоданы и переезжаем, и начинаем по профилю работать, потому что здесь угробили». И медики, и аграрии, и экономисты, и другие ВУЗы. Дело в том, что с самого начала многие сказали: «Мы хотим переезжать», — заявил Казарин.

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