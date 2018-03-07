07.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Казарин-младший на меджлисовском канале объявил Крым «ордынской землёй»

В Крыму что ни копни — везде похоронены ордынцы и греки, а славян нет. То ли дело – нынешняя Украина, усеянная могилами славян, которые можно обнаружить и на 10-ти метровой глубине. Об этом в эфире телеканала ATR заявил украинский пропагандист Павел Казарин, переехавший из Крыма после воссоединения полуострова с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он оценил «прослойку» русского Крыма во всего 200 с небольшим лет. Всю остальную историю полуострова отдал крымскому ханству и другим народам.

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«Ты открываешь карту Карпат и сразу понимаешь — вот это территория, условно говоря, славянская, потому что «пик Иван», например, вот абсолютные названия хребтов и долин со славянскими. А ты открываешь карту Крыма и вот тебе «Эски-Кермен», «Качи-Кальон» — где тут, черт побери, хоть один славянский топоним? Да нет его, по большому счету.

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Я помню, второй шок был, когда едешь в Черниговскую область. Едешь по Черниговской области и понимаешь, что тут на метр будешь копать — славяне, на два метра будешь копать — славяне, на десять метров будешь копать вглубь, ну, может там вода пойдет из колодца, но все равно славяне.

А мы в Крыму, я в экспедициях проработал лет 15, в археологических, в том числе, на Мангуп-Кале, мы копали кого угодно, только не славян. Мы копали Крымское ханство, мы находили ордынские предметы там, княжество Феодоро, копали греков. Мы копали кого угодно там — кто-то из моих коллег копал гото-аланские могильники и так далее, но никаких славян не было. То есть, ты понимаешь, когда приезжаешь в Украину, сколь тонка и поверхностна прослойка русского Крыма, ей всего 200 с небольшим лет, а, может быть, даже и меньше», — ублажал Казарин зрителей меджлисовского канала.