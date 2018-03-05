05.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Казарин насчитал десятки тысяч крымских студентов и преподавателей, бежавших на Украину

Перебежавший в Киев крымский профессор Владимир Казарин, возглавивший на Украине клон Таврического национального университета, заявил о 50 тысячах преподавателей и студентов, уехавших из полуострова после воссоединения с Россией.

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Об этом он заявил в эфире «Черноморской ТРК», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам бывшего крымского профессора, полуостров покинули до 20 тысяч студентов и треть преподавательского состава.

«Около трети преподавательского состава покинули сразу или спустя какое-то время Крым. Среди студентов, наверное, это было до 40%… Очень большое количество студентов уехали учиться в разные ВУЗы от Львова до Днепропетровска. В общей сложности, по статистике, до 20 тысяч студентов разных крымских ВУЗов покинули за этот период Крым, отправившись на материк. Это приблизительно треть всех студентов Крыма, они отправились на материк», — утверждает Казарин.

Он также похвастался, что после создания ТНУ в Киеве из реформированного ВУЗа в Крыму, который стал называться Крымский федеральный университет, уехало значительное количество студентов и сотрудников.

«На момент создания там было 76 тысяч человек — студенты, преподаватели и сотрудники. Один только Таврический национальный университет дал 23 тысячи человек. Сегодня, три года спустя, там сегодня 26-27 тысяч. 50 тысяч они потеряли за эти три года. Это студенты, уехавшие в разные места, это преподаватели, покинувшие Крым. В целом катастрофой обернулась попытка создать новое крымское, на российской основе, высшее образование», — заявил Казарин.

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