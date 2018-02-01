01.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Казарин не хочет Донбасс в составе Украины

Если Россия вдруг откажется от поддержки республик, это породит огромное число расколов в украинском обществе.

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Об этом в интервью киевскому интернет-изданию заявил бежавший их Крыма после вхождения полуострова в состав России журналист Павел Казарин, предложивший рассмотреть гипотетический вариант, при котором Россия соглашается на заход в ЛДНР миротворцев ООН, которые берут на себя полное управление регионом.

«Но в этот момент все мировое сообщество говорит о том, что Киев должен выполнять свою часть Минских соглашений, ведь Россия-то выполнила. Вывела войска – да, передала контроль над границей – да, а теперь Киеву нужно наделять этот регион особым статусом, проводить там выборы, восстанавливать инфраструктуру разрушенного войной Донбасса. А Россия как раз-таки может претендовать на снятие санкций – потому что она же выполнила свою часть Минских соглашений, к которым привязано санкционное давление.

И Европа охотно пойдет на снятие этих санкций. Может быть, США не пойдут, а Европа – охотно. И мы окажемся перед очень непростой ситуацией, потому что подобный формат породит огромное количество расколов внутри украинского общества. Одна часть людей, прошедших, кстати, через фронт, ультрапатриотичных, будет говорить: «Донбасс – наш, его надо восстанавливать». А другая часть людей, также прошедших через фронт и ультрапатриотичных, будет говорить: «Подождите, почему мы должны отнимать там у Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Херсонской областей деньги и отправлять в регион, настолько проблемный для Украины?», «Почему мы должны восстанавливать этот регион еще до того, как получили над ним контроль?» и так далее», — сказал Казарин.

«И уже войны в украинском политикуме пойдут не вокруг того, кто – агрессор, потому что сейчас существует консенсус, — добавил журналист. — А вот вокруг того, какую позицию должна избрать Украина по отношению к уже деоккупированному Донбассу – нет. Я думаю, это существенный риск, и, на мой взгляд, мы очень мало думаем в этом направлении для того, чтобы потом постелить себе такой соломки».

Собеседник издания полагает, что Украина получит серьезные проблемы даже в том случае, если вернет Донбасс на своих условиях.

«Если Россия подарит Донбасс Украине даже на украинских условиях, я не знаю, какие внутренние противоречия на следующий день после этого решения возникнут в украинском обществе. Я только могу предполагать, что они могут быть достаточно глубокими», — опасается Казарин.