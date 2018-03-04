04.03.2018, Киев, Максим Карпенко
  3 517 просмотров
Крым, Образование, Украина

Казарин проболтался о корешах-бандеровцах, сидящих в Крыму на чемоданах


В Крыму остается проукраински настроенная профессура, которая «сидит на чемоданах» и ждёт момента для переезда в Киев – работать в созданном на Украине клоне крымского вуза — Таврическом национальном университете.

Об этом в эфире «Черноморской ТРК» заявил Владимир Казарин, бывший проректор крымского ТНУ, возглавивший фейковый вуз на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Сейчас мы ставим вопрос и перед Министерством образования и науки, перед Верховной Радой, перед премьер-министром и президентом о том, что все лицензии крымских ВУЗов, которые аннулировала Российская Федерация, все эти лицензии должны быть восстановлены в Украине, и Таврический национальный университет должен быть их владельцем.

Потому что сейчас мы с помощью этих лицензий готовы восстановить медицинский, и нам кое-кто мешает, в том числе, в министерстве. Если мы не сможем этот вопрос решить в ходе переговоров, мы тогда будем обращаться к общественности, чтобы она нас поддержала.

Там профессора многие, что называется, на чемоданах в ожидании, когда они смогут приехать и профессионально продолжить свою деятельность здесь, в Украине», — заявил Казарин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть