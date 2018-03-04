04.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Казарин проболтался о корешах-бандеровцах, сидящих в Крыму на чемоданах

В Крыму остается проукраински настроенная профессура, которая «сидит на чемоданах» и ждёт момента для переезда в Киев – работать в созданном на Украине клоне крымского вуза — Таврическом национальном университете.

Об этом в эфире «Черноморской ТРК» заявил Владимир Казарин, бывший проректор крымского ТНУ, возглавивший фейковый вуз на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы ставим вопрос и перед Министерством образования и науки, перед Верховной Радой, перед премьер-министром и президентом о том, что все лицензии крымских ВУЗов, которые аннулировала Российская Федерация, все эти лицензии должны быть восстановлены в Украине, и Таврический национальный университет должен быть их владельцем.

Потому что сейчас мы с помощью этих лицензий готовы восстановить медицинский, и нам кое-кто мешает, в том числе, в министерстве. Если мы не сможем этот вопрос решить в ходе переговоров, мы тогда будем обращаться к общественности, чтобы она нас поддержала.

Там профессора многие, что называется, на чемоданах в ожидании, когда они смогут приехать и профессионально продолжить свою деятельность здесь, в Украине», — заявил Казарин.