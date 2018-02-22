22.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Казарин сокрушается, что воссоединение Крыма с Россией удалось бескровно

В Крыму были боеспособные украинские части, которые могли начать бойню на полуострове во время «Русской весны». Об этом в эфире 5 канала заявил бежавший в Киев бывший вице-премьер республики, ректор клона крымского ВУЗа в Киеве Владимир Казарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, как минимум, морские пехотинцы в Феодосии и береговая оборона в Перевальном могли встать под ружье.

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«Состояние армии в Крыму было на более высоком уровне, чем в целом в Украине. Это было с чем связано — с тем, что в Крыму военные силы Украины были соседями с ней (база Черноморского флота, — авт.) и в этом смысле они проводят учения — наши проводят учения, понимая, что нужно.

Я хорошо знал феодосийских морских пехотинцев, я феодосиец, я школу там заканчивал, и я с ними общался. Я очень хорошо знал перевальненскую военную базу, потому что там мы много раз проводили мероприятия. Я хочу сказать, что боеспособные и настроенные на это части были…

Они слишком долго находились в положении закрытом — закрыты ворота, нельзя выйти за периметр части и так далее. Если бы на более ранней стадии им было сказано выходить и перекрывать периметр, например, таких-то районов Крыма, перекрывать эти дороги», — сокрушается беглый профессор.

Казарин также переживает, что украинским войскам не дали приказ стрелять, а корабли ВМСУ не скооперировались с американцами и не перекрыли российским военным судам доступ к портам.

«Для меня стыдно, как для крымчанина, то, как легко захватили российские пограничники в Керчи пограничный пост. Если бы мы в Керчи не дали подходить паромам с Тамани с Вооруженными Силами и так далее, это бы очень осложнило — они должны были бы гнать военными кораблями в Севастополь, минуя Крым. Это бы намного затянуло бы, а мы могли бы в море перекрывать, что называется, с использованием тех же американцев. Потенциал внутренний у военных в Крыму был первоначально настроенный на то, чтобы дать ответ. Но, я думаю, что команды сверху или задержались очень сильно, ну, или не поступили», — добавляет экс-чиновник.