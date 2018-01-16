16.01.2018

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Кажется, что под санкциями Украина, а не Россия — киевские СМИ

Курс гривны по отношению ко всем валютам проседает такими темпами, что ситуация уже начинает напоминать февраль 2015 года, пишет киевская интернет-газета «Страна».

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Издание отмечает, что вчера новый официальный антирекорд установил евро: НБУ уже предлагает отдавать за него 34,65 гривны, а в обменниках курс продаж перевалил за 35.

«Доллар пока держится ниже 29. Но главный психологический рубеж преодолел рубль: согласно вчерашнему официальному курсу, он стоил 0,5069 копеек. То есть за гривну впервые в истории дают меньше двух рублей. Даже если не вспоминать о том, что когда-то соотношение было 1:6, можно вспомнить, что уже после Майдана оно было 1 к 3. И задаться вопросом, глядя на сегодняшний курс: какая страна под санкциями – Россия или Украина?», — удивляются украинские журналисты.