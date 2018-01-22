22.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Харакири для Украины

Для украинского руководства выполнение Минских соглашений равносильно политическому самоубийству.

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Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин.

«Это руководство было бы сметено националистическими группами внутри страны. Оно вынуждено было бы уйти с клеймом предателей национальных интересов. Любителей делать харакири мало. Для Украины выполнение Минских соглашений – это отказ от своих базовых позиций последних трех лет, на которых основывается нынешняя внешняя и внутренняя политика Украины», — сказал эксперт.

По его мнению, принятие закона о «реинтеграции Донбасса» делает выполнение Минских соглашений в том виде, в котором это продвигалось российской стороной, невозможным.

«Украина в 17-м году еще больше отодвинулась от России. Причем, в направлении институализированной враждебности. Закон фиксирует положения о российской агрессии и оккупации. Это говорит о том, что конфликт с Украиной стал фактором очень длительным, конституирующим для нынешней модели украинского государства. У нас под боком из братской страны появляется враждебная, основанная на антироссийскости 40-миллионная политическая нация. Это то, с чем нам придется жить очень долго», — полагает Тренин.