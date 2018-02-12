12.02.2018, Харьков, Марк Старолисов

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Харьков: областная власть протягивает руку «хунвейбинам»

Харьковская губернаторка Юлия Светличная подписала меморандум о сотрудничестве между облгосадминистрацией (ОГА) и так называемым «Харьковским антикоррупционным центром». Как сообщили в пресс-службе ОГА, «целью сотрудничества является повышение эффективности использования бюджетных средств путем реализации в области проекта Европейской комиссии «Борьба с коррупцией и внедрение реформ на региональном уровне».

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Казалось бы, занималась бы сановная блондинка экономикой и социалкой, перерезала бы ленточки вновь открытых школ и детсадов — так и осталась бы в истории вполне себе симпатичной деятельницей. Благо, свергнутые в 2014 году предшественники-регионалы много чего задумали и запустили в работу, да и местные советы на Харьковщине далеко не везде состоят из одних лоббистов и казнокрадов — так что есть на чем в области попиариться без ущерба для репутации. Ан, нет! Обязательно тянет ее искупаться в какой-нибудь луже возле мясокомбината или прогуляться по полям фильтрации возле очистных сооружений. То она штурмовика из «Азова» советником назначит, то поучаствует в каком-то бандеровском шабаше, то ее спичрайтеры выпустят от имени начальницы обращение, демонстрирующее полное незнание ими истории и настроений местных обывателей. Вот и на этот раз она фраернулась.

«Сегодня первоочередной задачей президента Украины и правительства страны является борьба с коррупцией. Уничтожение коррупции должно быть тотальным. Меморандум с общественной организацией «Харьковский антикоррупционный центр» позволит нам совместно использовать все возможности общественного сектора и органов власти для того, чтобы достигнуть качественных показателей экономии бюджетных финансовых ресурсов. Мы будем стремиться увеличить экономию в 1,5 раза, что позволит строить новые дороги, школы, объекты социальной инфраструктуры, амбулатории и так далее», — отметила Светличная.

Так кто ж спорит, Юлия Александровна, с тем, что с коррупцией надо бороться? Кто ж против того, чтобы бюджет экономили там, где это разумно и полезно? Все люди «за всё хорошее против всего плохого»! Только вот для таких дел надо подбирать достойных партнеров. Ведь явно говорили и родители, и учителя, и старшие коллеги, что любая неразборчивость в жизни заканчивается походом к венерологу, а политические и кадровые беспорядочные связи — потерей авторитета.

Вот и в этом случае из всех общественных и грантоедских организаций, занимающихся искоренением коррупции, команда губернатора выбрала самого «токсичного» партнера. Деятели этого центра занимаются не столько борьбой со взяточниками и казнокрадами, сколько нападками на городские власти и других представителей местных элит и пропагандой чуждых нашему региону ценностей.

Например, заместитель председателя правления ОО «Харьковский антикоррупционный центр», депутат горсовета от «Самопомощи» Игорь Черняк прославился тем, что на сессиях постоянно выступает против реконструкции зоопарка. Ну, хотят мэр и его команда создать достойные условия для зверей и зрителей, а не ставить памятники Бандере, и финансировать всякую сволочь в камуфляже и балаклаве. «Я думаю, что после реконструкции в зоопарке останется еще много свободных клеток. И Игорь Юрьевич (Черняк — М. С.) займет там достойное место», — сказал харьковский городской голова Геннадий Кернес. Неужели в назначенной из Киева облгосадминистрации не понимают, что такой шаг не способствует нормальной деловой атмосфере в отношениях с избранными харьковчанами представителями?

Или возьмем депутата облсовета от той же самоудовлетворяющейся партии Дмитрия Булаха, который прославился своими доносами на людей, не являющихся его единомышленниками. Там уже выстроилась такая очередь из желающих начистить ему рыло за клевету, что когда это возмездие случилось, круг подозреваемых оказался широк и многие бы хотели поприсутствовать на повторении. http://www.politnavigator.net/kak-postupayut-s-khunvejjbinami-v-kharkove-silno-izbit-vidnyjj-majjdanshhik.html Кстати, виновных так и не нашли, а все потенциальные открещиваются так: «Я бы и хотел, но, увы, меня опередили».

И высказывания, и поведение этих партнеров харьковской губернаторки сильно напоминает то, что творилось в Китае полвека назад. Там отряды хунвейбинов терроризировали и чиновников, и интеллектуалов, и просто недостаточно восторженных почитателей Председателя Мао. И руководила всем этим процессом жена «великого кормчего» товарищ Цзян Цин. Так вроде Светличная на нее не похожа, а действует теми же методами.

Глупость и неразборчивость в связях становятся отличительными чертами областных властей в Харькове. Неужели они не знают, что заигрывание с такой публикой плохо кончилось и для самих молодчиков, и для Цзян Цин? Неужели они там просто не чуют, что всё это дурно пахнет?