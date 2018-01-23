23.01.2018, Харьков, Марк Старолисов

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Харьков: от подзаборности к «соборности»

День соборности Украины в этом году отмечали и в Харькове. Как обычно, он не стал чем-то важным и массовым. Тем более, что обе даты — 100-летие четвёртого универсала Центральной Рады и 99-летие объединения УНР и ЗУНР — к городу и области не имеют никакого отношения. И в 1918, и в 1919 году на этой территории была власть большевиков. Так что любое празднование этого явно не по адресу и мимо цели.

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Отмечать начали за день до того, как Порошенко признал Украину агрессором в своей речи по этому поводу.

Почин завязали представители нетрадиционной для нашей местности политической и религиозной ориентации — местная организация ВО «Свобода», которая провела «академию» в занимаемом автофекалами здании Дмитриевской церкви.

Кстати, их «епископ» Игорь Исиченко также участвовал в этом шабаше. «Покаяние, — вещал он, — необходимое для освобождения от тяжестей прошлого, для постижения искусства свободной жизни. А это предполагает и декоммунизацию, и дерусификацию, и преодоление коррупции, и отказ от общественной апатии и приспособленчества».

Кстати, а покаялся ли он сам, доцент местного университетского филфака, за издевательство над студентками на зачетах? Там же вещали псевдокраеведы, высасывавшие из пальца связь региона с этими событиями.

Затем отметились люди в погонах. Как этом сообщили в Харьковском облвоенкомате, 21 января в Харьковcком аэропорту выступил сводный оркестр Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба и Национальной академии Нацгвардии Украины. «В ходе акции вспомнили, как наши «киборги» в течение 242 дней обороняли стратегический пункт на окраине Донецка и о гибели 50 воинов 19-20 января 2015 года», — сообщили в пресс-службе этого забривочного пункта.

Как и положено еще с советских времен, отрапортовали о трудовых успехах. «Харьковское конструкторское бюро им. А. Морозова», выпускающее смертоносную продукцию, завершило 2017 год с выручкой в более 490 млн грн Как сообщили в пресс-службе ГК «Укроборонпром», предприятие, разрабатывающее новейшие образцы бронетехники и выпускающее БТР-4, в прошлом году уплатило более 50 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

А дальше, с наступлением дня этой самой «злуки» пошла форменная показуха, также не прошедшая десоветизацию.

На фасаде здания облгосадминистрации и облсовета повесили огромный флаг. В высоту оно занимает три этажа здания, а в ширину — около 30 метров. Это сколько кабинетов будут сжигать попусту электроэнергию, пока окна задрапированы?

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С комментариями по этому поводу выступила губернаторка-блондинка Светличная и опять тем самым показала, что не читает текстов, которые пишут ее спичрайтеры. Вот лишь некоторые доказательства «глупости вселенского масштаба» ее подопечных.

«Украина провозгласила независимость раньше Польши, Чехии, стран Балтии…», — говорится там. Любой не то, что историк, но и старшеклассник, хоть раз видевший карту скажет, что таких понятий как «страны Балтии», а тем более «Чехия» сто лет назад не существовало. Еще не кончилась Великая война, а если кто чего и провозгласил, то только Финляндия. Но ее-то и не упомянули авторы этого текста.

«Подписание «Акта Злуки» стало реализацией многовековых намерений национальных государственников, а главное – стремления народа жить в соборной и свободной Украине» Чего? Какие еще «многовековые намерения»? Каких «национальных государственников»? Из какого пальца или чего-либо еще высосаны эти «откровения»? А дальше еще интересней! Типа, связь с сегодняшним днём: «Для уничтожения УНР большевики применили все возможные методы — в том числе и столь хорошо знакомую нам сегодня тактику ведения «гибридной войны», и создание марионеточных пророссийских республик. Потеря независимости Украинской Народной Республикой обошлась нашему народу слишком дорого – стоила миллионов жизней, которые унесли репрессии, Голодомор и войны. И это очень болезненный и важный исторический урок, который мы должны помнить сегодня, когда на пороге нашего дома — опять тот же давний враг».

Ну что тут скажешь? Остается только посоветовать Юлии Александровне уволить своих неумех-писателей и вспомнить стихи Новеллы Матвеевой:

«Если кукла выйдет плохо,

Назову её Дурёха,

Если клоун выйдет плохо,

Назову его Дурак».

Состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко. В мероприятии приняли участие руководство облгосадминистрации, представители общественных организаций, «воины АТО, волонтеры, харьковчане и гости города».

«И мы сегодня, как и сто лет назад, говорим, что Украина является соборной, неделимой и единой, — прощебетала Юлия Светличная. — Именно в эти дни особенно чувствуешь единство украинского народа, взаимную поддержку. Единство делает нас мощнее, и именно в единстве наша сила».

Руководитель области напомнила, что 29 января Украина будет отмечать 100-летие боя под Крутами и ко всем этим юбилеям в Харьковской области проведут около 3,5 тысячи различных Например,проведение праздника единения «Соборность Украины — превыше всего!» запланировано в областной библиотеке для детей. Да уж, последние два слова по-немецки звучат über alles. Надеюсь, не нужно напоминать, откуда это и почему первый куплет «Песни немцев» там не исполняют с мая 1945 года.

Однако, кроме успехов оружейников, похвастать оказалось больше нечем. За первые одиннадцать месяцев 2017 года количество жителей Харьковщины сократилось на 6 120 человек и на 1 декабря составило 2 млн 695 тысяч 68 человек.

«Смертность в регионе продолжает удерживать планку и превышает рождаемость практически в два раза. Естественное сокращение численности населения Харьковщины составило 17 630 человек. Вместе с тем миграционный прирост составил 11 510 человек», — сообщили в облстате.

Вот такая «злука»!