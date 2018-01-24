24.01.2018, Харьков, Артур Манцевич

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Харьков. Время собирать камни?

Неизвестные в ночь на 24 января повредили памятный знак кошевому атаману запорожцев 17 века Ивану Сирко в Харькове. Об этом сообщил лидер «Східного корпусу» и местной ячейки «Азова», советник губернаторки Олег Ширяев. По его словам, памятник ранее дважды обливали краской.

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«Мы восстановим этот памятный знак, потому что он был первым патриотическим знаком, установленным после Революции Достоинства», — сообщил вожак штурмовиков.

В полиции сообщили, что на место происшествия выехала группа специалистов Киевского райотдела. Пикантность ситуации в том, что сквер, где был самовольно установлен этот знак, находится под окнами управления Нацполиции в Харьковской области.

Как поймет любой непредвзятый наблюдатель, территория Мироносицкого сквера просматривается вдоль и поперек правоохранителями, и там безнаказанно нарушить правопорядок просто невозможно. Там летом гоняли за купание в фонтане, а повреждение самостроя нарушением общественного порядка не считается. Более того, патрульная полиция ни разу за все те годы, что стоит это сооружение, не пыталась оштрафовать хозяев кобелей, привыкших поднимать на него лапки.

Чем же так дорог местным нацистам этот камень? Да тем, что изображение атамана в точности такое же, как на эмблеме этого самого «Східного корпусу». А еще тем, что установлением его без разрешения городской власти они показали, что могут делать в Харькове всё, что пожелают.

Казалось бы, уже открыт полноценный памятник атаману в другом месте, многие из них приняты на работу в патрульную полицию… Да вот незадача, об этой шайке стали немного забывать, они уже несколько месяцев выпали из медиаполя региона. Более того, другие шайки засветились и с угрозами судьям по политическим делам, в уличных акциях. Надо обязательно напомнить о себе.

А теперь о самом месте. Когда-то здесь была церковь Жен-Мироносиц с погостом. На нем хоронили первых жителей города до тех пор, пока два века назад его не снесли по распоряжению губернатора В. Г. Муратова. Там же обрели последний приют и первые городские головы.

Сама церковь впервые упоминается в 1701 году как кладбищенская, за дальней окраиной Харькова. Известно, что был тот храм деревянным с гонтовой крышей. Уже в екатерининские времена харьковцы обратились к губернатору Дмитрию Автономовичу Норову с просьбой построить на кладбище каменную церковь. 12 марта 1781 года выдана храмозданная грамота с разрешением. И 9 мая 1781 года протопоп М. Шванский заложил каменный храм, который 9 июня 1783 года был освящен. Вокруг церкви стал складываться приход, и богослужения там стали регулярными с 1802 года. Среди прихожан храма были семья Алчевских-Бекетовых, многие университетские профессора.

В 1930 году было принято решение о сносе храма в связи со строительством театра массового музыкального действа. Существует протокол заседания горсовета от 17 февраля 1930 года, где говорится: «Слушали: о закрытии и разрушении церквей. Решили: закрыть и разрушить Мироносицкую церковь за счет строительства оперного театра. Разрушение произвести путем взрыва. Закрыть и разрушить Николаевский собор путем разборки…» Но это только осуществление вышестоящего решения. Еще 12 февраля «Харьковский пролетарий» сообщил, что «секретариат ВУЦИК постановил снести здания Мироносицкой церкви и Николаевского собора». 11 марта храм взлетел на воздух. Жителей окрестных домов и работников совучрежденй заранее попросили покинуть помещения.

В 1930 году был объявлен конкурс на строительство Театра массового музыкального действа в Харькове. Зрительный зал и сцена его предназначались не просто для спектаклей, но и для митингов и демонстраций. Эти принципиально новые идеи привлекли внимание архитекторов всего мира. Прислали на конкурс свои работы даже такие выдающиеся зодчие, как Ле Корбюзье и Вальтер Гропиус. Всего набралось 144 участника, две трети из которых были иностранцами. Такого количества желающих побороться Харьков не знал ни до, ни после этого события.

Победил проект московских архитекторов братьев Весниных. Вместимость зала увеличивалась до шести тысяч человек. Для постройки этого феноменального сооружения была выбрана территория вдоль улицы Карла Либкнехта (Сумской) между Совнаркомовской и Сердюковским переулком (ныне улица Скрыпника). Пока проект корректировался, на отведенном участке не только снесли Мироносицкую церковь, но и начали строить подсобные помещения — артистические гримерные, выходящие на Чернышевскую (теперь это жилой дом с Муниципальной галереей). Но «за время пути собачка могла подрасти», то есть столица переехала в Киев, и проект театра массового музыкального действа канул в Лету. На месте церкви в 1939 году открыли депо для первой линии харьковского троллейбуса, а затем сквер Зеркальной струёй. Театр же был построен полвека спустя ровно напротив задуманного, через Сумскую, но оказался втрое меньше, чем мечтали отцы столицы.

До строительства новой церкви в сквере Победы стояли бюсты комсомольцев. Они были демонтированы, и городские власти собирались установить их в другом, специально отведенном для этого месте, но пришел 2014 год. И в городе, и в сквере стали хозяйничать штурмовики. Теперь вот их камень треснул. Может, просто от того, что не был приспособлен к снежным заносам?