12.01.2018, Харьков, Марк Старолисов

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Харьковчанка, назначенная СБУ «террористкой», голодает в СИЗО

После новостей об обмене пленными, как-то ушли на второй план новости о тех, кого ни на кого менять не собирались. В Харькове продолжают удерживать за решеткой людей за их политические убеждения, назначив их подозреваемыми в насильственных действиях.

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Марина Ковтун, обвиняемая в «покушении на территориальную целостность» и теракте в харьковском рок-пабе «Стена» (известное место встречи местных нацистов и футбольных фанатов), который произошел в ноябре 2014 года, объявила сухую голодовку.

Тогда в гараже паба СБУ-шники нашли автоматы, гранаты, детонаторы, набор для установки растяжек и противопехотные мины и обнародовали ее признание. Как такое выбивается, известно.

Позднее на суде Ковтун заявила, что не признает себя виновной ни по одному из пунктов обвинения. Более того, она заявила, что не признает гражданских исков от потерпевших (они выдвинули иски на возмещение материального и морального ущерба на общую сумму около 1,5 млн грн). Вместе с тем, Марина выразила готовность давать показания по делу.

Как сообщил ее адвокат Евгений Надоля, об этом он узнал с ее слов на заседании суда по продлению ей меры пресечения 10 января. Продолжает ли она ее сегодня, защитник подтвердить не может.

Она объявила голодовку в знак протеста против условий содержания в Харьковском управлении исполнения наказаний №27 (СИЗО), через которое ее вывозят в суд из Качановской колонии №54, где она содержится между заседаниями.

«Ее переводят в СИЗО за несколько дней до начала заседания, и с этим постоянно связаны конфликты. Она обратилась в суд с заявлением, чтобы ее поместили в камеру для некурящих. Это требование было удовлетворено, и решением суда администрации Харьковского СИЗО предписано содержать ее в условиях камеры для некурящих. Но это решение Октябрьского районного суда Харькова (по месту расположения СИЗО, именуемого в народе «Белым Лебедем» — Авт.) фактически не исполняется. Поэтому она была вынуждена объявить голодовку в знак протеста против того, что ее не помещают в камеру для некурящих», — сказал адвокат.

Завсектором по связям со СМИ и общественностью Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения криминальных наказаний и пробации Ольга Кузнецова подтвердила, что Марина обратилась с заявлением о голодовке и объявила ее, несмотря на предупреждение врачей. «С ней пообщался психолог, пообщались медики, предупредили о возможных последствиях — озвучили всю необходимую информацию. Тем не менее, голодовку она объявила», — сказала представитель управления.

Другое событие, связанное с политически мотивированными делами в Харькове — это отказ судей рассматривать дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. «Поскольку самоотвод очередной тройки судей удовлетворен, в Ленинском районном суде больше нет тройки судей, которая могла бы рассматривать это производство. Завтра производство направят в апелляционный суд для определения нового суда, где будет слушаться это дело», — отметили в прокуратуре области. В результате дело будут слушать пятый по счету раз сначала в четвертом районном суде. Таким образом, судьи не желают работать в обстановке, когда их жизни и здоровью угрожают банды штурмовиков Билецкого и Яроша.

А вот самих нацистов ни сажать, ни судить никто не собирается. Нет никаких сообщений о том, что возбуждено уголовное производство и даже административное дело против «активистов», осквернивших Благовещенский собор Харькова. Уж они-то не голодают, не меняют судей, и не нуждаются ни в какой защите. Ведь молодые правосеки, по мнению нынешней украинской власти, «за всё хорошее против всего плохого».