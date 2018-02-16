16.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Харьковские националисты поплакали и снова собирают деньги на восстановление памятника УПА

В Харькове местные жители выразили свое негативное отношение к насаждению бандеровской идеологии, в очередной раз забрызгав краской ранее восстановленный памятный знак погибшим боевикам УПА.

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Об этом пишет националистическое сообщество «Украинский Харьков» на своей странице Facebook.

«Памятный знак погибшим воинам Украинской Повстанческой Армии, который был осквернен, очищено от краски. Однако вандалы нанесли новые сколы на гранитную доску, она теперь нуждается в реставрации. Поэтому Общественный комитет по восстановлению памятного знака воинам УПА в Харькове призывает неравнодушных граждан присоединиться к восстановлению этой знаковой достопримечательности. Значение этого памятника-символа для харьковчан является очень важным. Ведь так же, как воины АТО теперь, бойцы Украинской Повстанческой Армии защищали нашу страну от захватчиков», — говорится в сообщении сообщества.

Интересно, что даже сочувствующие националистам комментаторы под этим постом высказывают мнения о нецелесообразности сбора средств.

«Поэтому пока мы не добьемся того чтобы к знаку было такое же отношение власти, как, например, к памятнику чернобыльцам, расположенного в двухстах метрах в этом же парке, которого обложили плиткой, обсадили цветами, которые каждое утро поливают, то мы ежегодно будем восстанавливать то знак», — говорится в одном из комментариев.