01.03.2018, Харьков, Марк Старолисов

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Харьковский исторический музей: от русских царей до боевиков «АТО»

На днях в Харьковском историческом музее им. Сумцова открылась выставка «Сила непокоренных», посвященная карательной операции на востоке Украины. Открылась на лестничной клетке третьего этажа перед входом на основную экспозицию. Ее обещают сделать передвижной и повозить по районам области.

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«На выставке представлены следующие темы: агрессия России в Крыму и на востоке Украины, добровольцы на защите Родины, Харьков – столица волонтерского движения, Иловайская трагедия, бои за Дебальцево, битвы за Донецкий и Луганский аэропорты, 92-я отдельная механизированная бригада, переселенцы с востока Украины и Крыма, военнослужащие — уроженцы Харьковщины, которые погибли во время проведения АТО (по состоянию на 30 октября 2017 г.), верны присяге до последнего вздоха, модернизация Вооруженных сил Украины, память о героях АТО», — так анонсировал ее сайт облгосадминистрации.

И действительно, состоит она из нескольких стендов, которые можно легко перевозить с места на место в кузове практически любого автомобиля. И в этой конструкции оказались заключены практически все штампы украинского агитпропа — прославляются добробаты и волонтеры, визгливые интонации насчет «агрессии», много фотографий и еще больше текста.

Направо от лестничной клетки — целый зал постоянной музейной экспозиции, посвященной тому же самому, только стенды и плакаты там перемежаются с витринами, где находятся подлинные шевроны и значки нацистствующей публики, а также побывавший в боях металлолом. И если выставка бесплатна для посетителей, то вход в зал стоит 6 гривен, а фотографирование в нем (как и в любом другом) — 80 гривен, причем, это стоимость просмотра только одной тематической экспозиции, а не всего музея.

Наполнен зал на основе выставок, проходивших здесь ранее. На первой из них, открывшейся 6 июня 2015 года, особо отмечались каратели-добровольцы и волонтёры. Вот что тогда сообщал тот же сайт облгосадминистрации: «Основное внимание уделяется именно военным-землякам, которые сейчас находятся на передовой. Среди них — выпускники исторического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, которые стали бойцами добровольческого полка «Азов» Национальной гвардии Украины — командир полка Андрей Билецкий, его заместители Олег Однороженко и Вадим Троян — выпускник Харьковского национального университета внутренних дел, отмечают организаторы.

Цель выставки также — почтить память погибших бойцов батальона «Донбасс» Национальной гвардии — Эдуарда Ушакова, Кадыра Магомедова и еще десятков героев-земляков из разных подразделений, участвовавших в АТО». Сейчас этого в зале нет, но хватает плакатов с «доказательствами российской агрессии».

У исторического музея в Харькове незавидная судьба. Основан он был как этнографический профессором Сумцовым еще при последнем государе, затем большевики принесли туда идеологию, и с тех пор она оттуда не съезжает, хотя сами экспозиции несколько раз переезжали. Во время Великой Отечественной войны большая часть экспозиции погибла вместе со зданием. Затем собранные практически заново коллекции разместили в зданиях архиерейского дома и Жирардовской мануфактуры. С возвращением к жизни Покровского монастыря музей был вынужден переехать в здание напротив — бывший городской ломбард, где и находится по сей день.

Однако при переезде в экспозиции случились заметные утраты: в запасники перекочевали бюсты императоров Петра Великого и Павла, екатерининский указ об учреждении губернии и кивер великого князя Михаила Павловича. Практически никак не представлена война 1812 года. Созданную при Хрущеве диораму «Харьков в XVII веке» подправили так, что с полотна исчезли русские стрельцы и остались на ней только выходцы из Малороссии. Есть в экспозиции и портрет царя «Б. Годунова», но отсутствует список харьковских полковников. Вместо него зачем-то висят изображения гетманов, которые никакого отношения к нашему краю не имели. Хорошо, хоть портреты основателя города царя Алексея Михайловича и первого губернатора Евдокима Щербинина чудом сохранились!

И, конечно же, украинская тема навязчиво выползает везде, кроме стендов с археологическими находками. Но история есть история. И сколько не пытайся ее заретушировать, из-под наслоений даже там видно прошлое большого русского города.