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03.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Tехнологии, Общество, Происшествия, Украина, Энергетика

Хмельницкая АЭС: и-за поломок отключен второй энергоблок


Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключили от сети из-за неисправности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сегодня сообщает пресс-служба Энергоатома.

«Техническая неисправность возникла на уплотнительной поверхности привода системы управления и защиты ядерного реактора», — говорится в сообщении.

Радиационный фон возле АЭС находится в пределах нормы, утверждают в Энергоатоме.

По данным компании, на украинских атомных станциях работают 10 из 15 энергоблоков.

Как сообщалось, Хмельницкая АЭС 23 октября подключила к энергосистеме второй блок после завершения среднего планового ремонта.

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