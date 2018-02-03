03.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Ховайся кто может: Новые украинские ракеты от Турчинова несут опасность

Производство вооружений на Украине можно сравнить с кустарным процессом в гараже, когда «дядя Вася точит напильником ракету вручную». Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший глава украинского военного ведомства явно знает, о чем говорит, — именно при Кузьмуке в 2000 году неудачно пущенная во время учений ракета попала в жилой дом в Броварах, а в 2001 году во время учений украинские ПВО сбили пассажирский самолет над Черным морем.

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Как поясняет Кузьмук, на том оборудовании, что осталось у украинской военной промышленности, невозможно производить современное оружие.

«Есть одна вещь, о которой никто не скажет — скажите, может наш «Укроборонпром» выпускать современное оружие типа Javelin, пятого поколения, имея основные фонды производства второго поколения?

Да у нас гаражная сборка, в гараже практически! Такого быть не может. Если оружие высокоточное, его должны собирать квалифицированные работники на супер оборудовании, которое, к большому сожалению не менялось.

С этого начинается, а не с того, что мы делаем ракету, а дядя Вася, токарь, точит ее вручную напильником», — заявил Кузьмук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне секретарь Совбеза Александр Турчинов объявил о скором начале производства украинских ракет «Ольха»