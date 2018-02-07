07.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Хозяин Закарпатья выступил против насаждения бандеровщины

Отсутствие каких-либо успехов в социальной и экономической политике нынешняя украинская власть заменила псевдопатриотизмом с ультра-правым уклоном.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады, считающийся «хозяином Закарпатья», Виктор Балога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, правые идеи возможны лишь в небольших населенных пунктах Украины, их нельзя навязывать в других регионах.

«Мне грустно в 2018-м году в своем государстве смотреть, как искусственно сегодняшняя власть радикализирует общество. Нет успехов в социальной политике, в экономической — они искусственно радикализируют общество и это называют патриотизмом. Мы должны четко понимать, что правые идеи возможны на отдельных маленьких территориях, но большинство украинской громады, большинство регионов, все-таки, тяготеет к центризму. Нельзя, чтобы кто-то с запада Украины навязал идею Киеву или Донбассу, Югу», — сказал депутат.

«Мне кажется, что построить страну под одну модель невозможно — мы не Словения, мы даже не Венгрия, мы — большая европейская страна с большой территорией и разными мыслями от Закарпатья до Одессы, до Луганска, я скажу, разная ментальность. Эту ментальность сшить в патриотизм праворадикальный, мне кажется, не выйдет. Из этого все проблемы, которые сегодня мы видим — людей форматируют под правый радикализм. Не будет из этого ничего, Украина большая, нельзя ее взять и затолкать в эту нишу», — полагает Балога.