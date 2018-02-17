17.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Культура, Украина, Цензура

Художник: Цензура стала нормой жизни на Украине


Цензура стала нормой украинской жизни. Об этом фотограф, художник, публицист Евгения Белорусец заявила а интервью еженедельнику «Зеркало недели».

Она прокомментировала скандал вокруг выставки «Праздник отменяется», когда музей Павла Тычины отказался экспонировать картину Давида Чичкана «Делегирование власти», сославшись на то, что она может вызывать агрессию праворадикалов. Ранее они разгромили выставку  художника, критикующую декоммунизацию.

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«В сторону музея не прозвучало никаких угроз, на музей не оказывалось давление. Это решение музей принял без какого-либо внешнего повода, просто по наитию, из страха, как бы чего не вышло», — сказала Белорусец.

Она полагает, что на Украине «разрушена некая система координат, в которой цензура неприемлема»

«После этого случая мнения общественности разделились, и мы слышали постоянные возмущенные реплики «в защиту музея». Словно музей нужно было срочно спасать. Но от чего, от наших попыток сделать выставку? Общество будто отказывает себе в возможности разобраться с явлением цензуры, отказаться от нее и направляет гнев те высказывания, которые ее провоцируют», — сказала Белорусец.

7 февраля 2017 года более десятка человек ворвались в помещение Центра визуальной культуры, нанесли телесные повреждения охраннику, разбили экспозицию выставки Чичкана и похитили четыре работы.

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