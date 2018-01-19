19.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Киев, Миссия ОБСЕ, Мнение, Общество, Политика, Украина

Хуг: конфликт на Донбассе обостряется


В последнее время на Донбассе наблюдается резкое обострение конфликта.

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Такую информацию во время брифинга сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За последнюю неделю ситуация по безопасности на Украине значительным образом ухудшилась. СММ ОБСЕ зафиксировала почти 6 500 нарушений режима прекращения огня. Это на 70% больше по сравнению с позапрошлой неделей. Кроме этого, было зафиксировано значительное увеличение случаев использования запрещённого тяжёлого вооружения: 371 – на прошлой неделе, против 6 на позапрошлой. Кроме того, на прошлой неделе мы зафиксировали значительное увеличение количества новых траншей вдоль линии разграничения, что свидетельствует о начале очередных военных действий. Создаётся ощущение, что стороны всерьёз готовятся к продолжению насилия, а не к его прекращению», — заявил Хуг.

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