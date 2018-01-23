23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Общество, Политика, Украина

Хуг: на Донбассе готовятся к эскалации конфликта и растет насилие


В зоне боевых действий на Донбассе за минувшую неделю повысился уровень насилия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявил первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«На прошлой неделе снова наблюдалось повышение уровня насилия. Количество нарушений режима прекращения огня было выше, чем неделю до этого. Мы зафиксировали вдвое больше нарушений в Светлодарске… более 400 взрывов», — отметил Хуг.

По его словам, ОБСЕ фиксирует признаки подготовки к эскалации боевых действий на Донбассе.

«Повсюду мы фиксируем признаки того, что стороны готовятся к эскалации конфликта. Стороны готовятся к активизации конфликта», — заявил Хуг.

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