23.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Хунтари хвастают, что устраивали первую энергоблокаду Крыма еще в 2014 году

Украина сокращала подачу электроэнергии Крыму еще в 2014 году. Об этом в эфире украинского телеканала «1+1» заявил нардеп Сергей Пашинский, который тогда выполнял обязанности главы президентской администрации.

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«Мне Турчинов поставил задачу, чтобы любой ценой украинские генералы, которые не изменили присяге, попали на родную территорию. Министерство энергетики выполнило мое устное поручение и на 50% отключило Крым от электроснабжения. Нам удалось, как в шпионском кино, вернуть пленных. Даже те, кого мы освободили, не знали об этом», — сказал Пашинский.

Напомним, в 2015 году меджлисовский активисты повалили опоры ЛЭП и полностью прекратили энергоснабжение Крыма. В итоге за счет перекинутого через Керченский пролив энергомоста полуостров сейчас полностью снабжается энергией с территории материковой России.