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Хуже, чем на Украине, нет ни у кого: До чего майданщики довели медицину
Спустя четыре года после победы Евромайдана положение медицины на Украине хуже в несколько раз, чем в соседней Молдове или Белоруссии.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для людей выделяется всего 70 долларов в год, на всю охрану здоровья. За такие мизерные деньги невозможно не то, что сделать реформу, а надо молиться, чтобы то, что еще существует, еще как-то обслуживало людей.
За 70 долларов невозможно ничего сделать. В Молдове — в два раза больше, в Беларуси — в три раза больше. Из европейских стран Украина – страна, где меньше всего выделяется на здравоохранение.
Что предлагает Минздрав? За счет врачей, медработников, коммунальных расходов и т.д. сделать так, чтобы появились деньги. Из тех 70 долларов, которые есть, 80% идет на зарплату и коммуналку. Примерно до 15% идет на содержание коммунальных учреждений. На пациента идет меньше 10 долларов. Как они говорят, можно увеличить? Только перестать отапливать и содержать учреждения. Это добавит еще 10 долларов. И уволить половину врачей», — сказал общественник.
Спасибо!
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