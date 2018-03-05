05.03.2018, Москва, Максим Карпенко

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«Хватит кошмарить бизнес!»: Арестован глава крупнейшей IT-компании России

Основатель крупнейшей российской IT-компании AT Consulting Сергей Шилов взят под стражу. Одному из лидеров отрасли высоких технологий угрожает 10 лет тюрьмы. Парадоксальность ситуации заключается в том, что арест Шилова совпал с президентским посланием, где говорилось о необходимости развития цифровой сферы в России, а силовикам в очередной раз адресовался призыв перестать «кошмарить» бизнес.

Как пишут «Аргументы недели», компания Шилова была известна благодаря реализации сотен информационных продуктов для госорганов РФ – она создала портал госуслуг, обслуживала Универсиаду в Казани и т.п.

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Несколько лет назад фирма была субподрядчиком по проекту создания единой системы информационно-аналитического обеспечения (ИСОД) для МВД России.

В прошлом году вокруг этой системы разгорелся скандал.

Шилов стал проходить свидетелем по уголовному делу, возбужденному против врио начальника ФКУ НПО «СТиС» МВД России Андрея Нечаева.

В октябре 2017-го года Нечаева арестовали после того, как следственные органы обнаружили недочеты в работе системы, которая была введена в эксплуатацию три года назад.

Еще 13-го февраля Сергей Шилов проходил как свидетель по данному делу, 21-го давал показания, а 27-го против него возбудили уголовное дело. Высококлассного IT-специалиста обвинили в том, что он, якобы, уговорил заказчика взять систему в работу, подстрекал должностное лицо к превышению своих полномочий с целью продвижения последнего по службе.

Эта ситуация вызвала широкий резонанс в российском IT-сообществе. Коллеги бизнесмена удивлены, как подобные действия соотносятся с призывами цифровизации страны, и почему мера наказания бизнесменов за экономические преступления аналогична наказанию убийц и грабителей. По мнению экспертов, это лишний раз заставит бизнес задуматься, а стоит ли участвовать в таких проектах?

«Профессиональный, увлеченный, создавший одну из самых больших и успешных ИТ-компаний России, реализовавший со своей командой десятки сложнейших проектов, очень небезразличный к развитию ИТ индустрии России в целом, как одной из самых конкурентных отраслей нашей экономики – все эти слова я с удовольствием сказал бы о Сергее Шилове, если бы меня попросили кратко его охарактеризовать… Информация в прессе о задержании Сергея просто потрясла. Оценка и формирование стоимости создания интеллектуальной собственности, аллокация трудозатрат – это всегда очень сложная область знаний. Очень надеюсь, что правоохранительным органам удастся быстро и точно разобраться в сложной ситуации взаимоотношений заказчика и исполнителя», — заявил заместитель гендиректора АО «НСПК» Сергей Бочкарев.

Высоко оценивают Шилова и органах госвласти. По мнению замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрия Алхазова, такие люди нужны России для вывода информационных технологий на новый уровень на мировых рынках: «Я лично был знаком с Шиловым, в 2006-2007 годах работал под его руководством. Компетентность Сергея и сложность выполненных им проектов широко известны всему рынку. Считаю, что благодаря таким людям, как Сергей, Россия возвращается в мировые технологические лидеры».

Тюремное заключение Шилова может крайне негативно сказаться и на реализуемый в настоящее время проектом внедрения новой информационной системы единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРОН). Об этом в своем ходатайстве в суд пишет зам. руководителя Росреестра Приданкин. Он указывает важнейшее значение личного вклада Сергея Шилова при выполнении работ для всей службы федерального органа.

В защиту Шилова суду было предоставлено почти 400 листов положительных характеристик и благодарность из МВД и других государственных и коммерческих организаций.