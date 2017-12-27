27.12.2017, Киев, Ольга Козаченко

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Кидалы и беспредельщики! — Монтян сообщила скандальные подробности о предстоящем обмене

Получил подтверждение факт внесения Киевом в последний момент изменений в согласованные списки обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса.

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Об этом в своем блоге пишет украинский адвокат Татьяна Монтян.

«Мой клиент, гражданин Эстонии Владимир Поляков, которого Эстония подло выдала Украине «за участие в террористической организации ЛНР», внесенный в списки на обмен, прошел «судебную очистку» еще 18 декабря и с этого времени содержался в фильтрационном лагере в Славяногорске (санаторий «Зеленая Поляна») в ожидании обмена, хотя теоретически является абсолютно свободным человеком — освобожденным по приговору суда.

Сегодня утром всех, кроме него и еще пятерых россиян, погрузили в автобусы и вывезли из фильтрационного лагеря. А ему заявили, что сегодня менять не будут, потому что есть какое-то «политическое решение». «Возможно, поменяют в январе» — пролепетала Лутковская, больше ничего не объясняя», — рассказала адвокат.

«Итак, сейчас абсолютно свободный человек содержится в фильтрационном лагере насильно, без каких-либо оснований. Эстонскому консулу, конечно, безразлично — за все время к моему клиенту не было ни одного визита. ЦеЕвропа, конечно! Что это значит и что будет дальше — неизвестно. Ну что тут можно сказать, как назвать украинскую власть?! Кидалы и беспредельщики», — резюмирует Монтян.