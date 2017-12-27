 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Киев, Ольга Козаченко
  7 295 просмотров
Донбасс, Скандал, Украина

Кидалы и беспредельщики! — Монтян сообщила скандальные подробности о предстоящем обмене


Получил подтверждение факт внесения Киевом в последний момент изменений в согласованные списки обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в своем блоге пишет украинский адвокат Татьяна Монтян.

«Мой клиент, гражданин Эстонии Владимир Поляков, которого Эстония подло выдала Украине «за участие в террористической организации ЛНР», внесенный в списки на обмен, прошел «судебную очистку» еще 18 декабря и с этого времени содержался в фильтрационном лагере в Славяногорске (санаторий «Зеленая Поляна») в ожидании обмена, хотя теоретически является абсолютно свободным человеком — освобожденным по приговору суда.

Сегодня утром всех, кроме него и еще пятерых россиян, погрузили в автобусы и вывезли из фильтрационного лагеря. А ему заявили, что сегодня менять не будут, потому что есть какое-то «политическое решение». «Возможно, поменяют в январе» — пролепетала Лутковская, больше ничего не объясняя», — рассказала адвокат.

«Итак, сейчас абсолютно свободный человек содержится в фильтрационном лагере насильно, без каких-либо оснований. Эстонскому консулу, конечно, безразлично — за все время к моему клиенту не было ни одного визита. ЦеЕвропа, конечно! Что это значит и что будет дальше — неизвестно. Ну что тут можно сказать, как назвать украинскую власть?! Кидалы и беспредельщики», — резюмирует Монтян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть