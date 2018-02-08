08.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Киев готовит концлагеря для жителей Донбасса — журналист

Правительство Украины приняло решение о начале организации так называемых фильтрационных лагерей для тех жителей Донбасса, которые вызывают подозрение у властей.

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Такую информацию у себя в телеграмм-канале «Inside Donetsk» сообщает донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналист подтверждает тот факт, что Киев принял решение строить концентрационные лагеря для жителей Донбасса

«Под «фильтрационные мероприятия» попадают все мужчины в возрасте 15-65 лет и все вызывающие подозрение женщины. Для охраны внешнего периметра такого лагеря выделяется спецподразделение Национальной гвардии Украины. Для обеспечения охраны и порядка внутри, члены запрещённой на территории ДНР экстремистской организации «Правый сектор». Планируются профилактические чистки среди местного населения. Известно пока только о том, что эти мероприятия готовятся в Старобельске, Лисичанске, Артёмовске и Северодонецке», – утверждает Макаренко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в украинских СМИ предложили воспользоваться опытом расистов ЮАР и создать резервации для жителей Донбасса.