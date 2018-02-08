08.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
  1 303 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Политические репрессии, Украина

Киев готовит концлагеря для жителей Донбасса — журналист


Правительство Украины приняло решение о начале организации так называемых фильтрационных лагерей для тех жителей Донбасса, которые вызывают подозрение у властей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Такую информацию у себя в телеграмм-канале «Inside Donetsk» сообщает донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналист подтверждает тот факт, что Киев принял решение строить концентрационные лагеря для жителей Донбасса

«Под «фильтрационные мероприятия» попадают все мужчины в возрасте 15-65 лет и все вызывающие подозрение женщины. Для охраны внешнего периметра такого лагеря выделяется спецподразделение Национальной гвардии Украины. Для обеспечения охраны и порядка внутри, члены запрещённой на территории ДНР экстремистской организации «Правый сектор». Планируются профилактические чистки среди местного населения. Известно пока только о том, что эти мероприятия готовятся в Старобельске, Лисичанске, Артёмовске и Северодонецке», – утверждает Макаренко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в украинских СМИ предложили воспользоваться опытом расистов ЮАР и создать резервации для жителей Донбасса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть