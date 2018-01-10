 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
10.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Местная власть, Минский процесс, Общество, Политика, Политические репрессии, Спецслужбы, Украина

Киев хочет посадить за решетку освобожденных военнопленных


Бывший мэр Дзержинска Владимир Слепцов, который 27 декабря после обмена военнопленными принял решение вернуться обратно в Дзержинск (на территорию, подконтрольную Украине), может снова оказаться за решёткой.

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Такую информацию сообщает журналист Сергей Макаренко у себя на телеграмм-канале «Inside Donetsk», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Там в Украине вообще всё просто. Помните ведь, за столом переговоров в Минске была речь о так называемом «процессуальном очищении» военнопленных. Наш Захарченко тогда ещё помиловал солдат украинской армии, которых позже обменяли», – пишет он.

Макаренко напомнил, что лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявлял, что все те, кто были обменяны, прошли процедуру «очищения»:

«Необходима процедура прекращения уголовных дел. Есть ещё ополченцы, которых можно обменять, но без прекращения в отношении них уголовных дел это невозможно. Те ополченцы, что обменяны сегодня, прошли процедуру процессуального очищения».

Однако, сегодня ситуация в отношении Владимира Слепцова неожиданно изменилась по вине Украины.

«Неожиданно Украина «забила» на этот важнейший в освобождении пленных момент. Обмудсмен Валерия Лутковская сегодня заявила, что прокуратурой подано ходатайство относительно изменения меры пресечения на время судебного рассмотрения на содержание под стражей. А ведь Слепцов обвиняется «во всех тяжких» – ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

То есть, человека сперва посадили, потом отпустили, якобы амнистировав, но сейчас снова могут закрыть по тем же статьям. Оху*нно, чо. Всё как в Европе. А ведь мужику уже 70. Вот он на фото, на обмене рассказывает мне о пережитых ощущениях в СИЗО», – пишет Сергей Макаренко у себя на канале.

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