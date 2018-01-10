10.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Киев хочет посадить за решетку освобожденных военнопленных

Бывший мэр Дзержинска Владимир Слепцов, который 27 декабря после обмена военнопленными принял решение вернуться обратно в Дзержинск (на территорию, подконтрольную Украине), может снова оказаться за решёткой.

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Такую информацию сообщает журналист Сергей Макаренко у себя на телеграмм-канале «Inside Donetsk», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Там в Украине вообще всё просто. Помните ведь, за столом переговоров в Минске была речь о так называемом «процессуальном очищении» военнопленных. Наш Захарченко тогда ещё помиловал солдат украинской армии, которых позже обменяли», – пишет он.

Макаренко напомнил, что лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявлял, что все те, кто были обменяны, прошли процедуру «очищения»:

«Необходима процедура прекращения уголовных дел. Есть ещё ополченцы, которых можно обменять, но без прекращения в отношении них уголовных дел это невозможно. Те ополченцы, что обменяны сегодня, прошли процедуру процессуального очищения».

Однако, сегодня ситуация в отношении Владимира Слепцова неожиданно изменилась по вине Украины.

«Неожиданно Украина «забила» на этот важнейший в освобождении пленных момент. Обмудсмен Валерия Лутковская сегодня заявила, что прокуратурой подано ходатайство относительно изменения меры пресечения на время судебного рассмотрения на содержание под стражей. А ведь Слепцов обвиняется «во всех тяжких» – ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

То есть, человека сперва посадили, потом отпустили, якобы амнистировав, но сейчас снова могут закрыть по тем же статьям. Оху*нно, чо. Всё как в Европе. А ведь мужику уже 70. Вот он на фото, на обмене рассказывает мне о пережитых ощущениях в СИЗО», – пишет Сергей Макаренко у себя на канале.