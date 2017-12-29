 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
29.12.2017, Москва, Владимир Гладков
  1 292 просмотров
Политические репрессии, Украина

Киев не вернул паспорта освобожденным из плена ополченцам


Украинская сторона бессовестно нарушила условия обмена пленными, которые сама же и поставила. С ополченцев не были сняты обвинения, как это было обещано, а также большинству пленных не вернули паспорта.

Об этом в эфире передачи «Время покажет» «Первого канала» рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Ребята начали возмущаться по поводу невозврата документов. Большинству не вернули документы, удостоверяющие личность. На большинство из них не позакрывали уголовные дела, а это было обговорено в Минске. Почему Украина предложила именно этот список: они аргументировали это тем, что они могут всех этих людей процессуально очистить, и эти люди будут чисты перед законом. Но, как выявила вчера практика, многим людям поменяли меру пресечения на подписку о невыезде», – рассказала Морозова.

В результате этой подмены, как только освобождённые ополченцы пересекли линию разграничения, они были объявлены Украиной снова в розыск, поскольку они нарушили режим. Соответственно, были возбуждены все старые уголовные дела.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть