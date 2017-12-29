29.12.2017, Москва, Владимир Гладков

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Киев не вернул паспорта освобожденным из плена ополченцам

Украинская сторона бессовестно нарушила условия обмена пленными, которые сама же и поставила. С ополченцев не были сняты обвинения, как это было обещано, а также большинству пленных не вернули паспорта.

Об этом в эфире передачи «Время покажет» «Первого канала» рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ребята начали возмущаться по поводу невозврата документов. Большинству не вернули документы, удостоверяющие личность. На большинство из них не позакрывали уголовные дела, а это было обговорено в Минске. Почему Украина предложила именно этот список: они аргументировали это тем, что они могут всех этих людей процессуально очистить, и эти люди будут чисты перед законом. Но, как выявила вчера практика, многим людям поменяли меру пресечения на подписку о невыезде», – рассказала Морозова.

В результате этой подмены, как только освобождённые ополченцы пересекли линию разграничения, они были объявлены Украиной снова в розыск, поскольку они нарушили режим. Соответственно, были возбуждены все старые уголовные дела.