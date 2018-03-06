06.03.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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Киев отказался отводить тяжёлое вооружение

Украинское правительство в очередной раз показало свою неспособность соблюдать взятые на себя обязательства. Так, на последней встрече в Минске они пообещали провести отвод вооружения в районе Станицы Луганской, но так и не выполнили своего обещания.

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Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как я уже заявлял ранее, 2 марта, в районе населённого пункта Счастье была выявлена работа диверсионно-разведывательной группы противника, которая планировала совершить ряд провокационных действий с целью срыва «абсолютного перемирия»,− напомнил представитель республики.

«Именно такая провокация произошла сегодня ночью в районе указанного населённого пункта. Бойцы «Правого сектора» открыли огонь у линии соприкосновения и обвинили Народную милицию в нарушении объявленного с 00.00 часов 5 марта «абсолютного перемирия» в Донбассе с представлением фиктивных доказательств обстрелов жилых домов. Проводимые украинскими силовиками у линии боевого соприкосновения провокационные мероприятия свидетельствует о том, что киевское руководство планирует и дальше решать конфликт на Донбассе исключительно силовым путем», − заявил Марочко.

Также он сообщил, что Украина уже в 19-й раз сорвала разведение сил и средств у Станицы Луганской.

«Вчера мы в очередной раз получили подтверждение того, что украинская сторона не готова выполнять взятые на себя в Минске обязательства. 19 раз мы уже запускали сигнальную белую ракету и более 74-х раз уведомляли украинскую сторону о том, что готовы отвести силы и средства. Мы, конечно, положительно оцениваем то, что с 00.00 пятого числа соблюдается режим перемирия. Но взятые на себя обязательства в Минске по отводу сил и средств ВСУ на данный момент не соблюдают», − констатировал представитель оборонного ведомства.