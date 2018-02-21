21.02.2018, Донецк, Михаил Рябов

3 435 просмотров

Киев подставился. Россия готовит контрудар

Петр Порошенко подставился, подписав вчера «закон о реинтеграции Донбасса», объявляющий Россию «агрессором» и нарушающий Минские соглашения, одобренные Совбезом ООН. Об этом в своем блоге пишет советник главы ДНР Александр Казаков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Заметили? Скоро сутки, как Порошенко подписал Закон об оккупации Донбасса, в числе прочего признающий Россию страной-агрессором. А официальная Москва молчит. И не потому, что не считает этот акт несущественным. Наоборот. Киев подставился. И я думаю, что готовится сильный политический контрудар.

Какой? Ну, например, Россия внесёт в Совбез ООН проект резолюции с осуждением этого закона. И при этом предложит Совбезу отменить его резолюцию, которой были подтверждены Минские соглашения как международный правовой акт. На том простом основании, что закон об оккупации Донбасса фактически отменяет Минский процесс. То есть Россия как постоянный член СБ ООН поставит его перед выбором: или признать, что Киев вышел из Минского процесса (и тогда санкции с России должны быть сняты и применены по отношению к Украине), или заставить Порошенко отозвать свою подпись (и тогда положение Порошенко на Украине можно умножить на ноль).

Ясно одно. У Москвы появилась возможность сильной контригры. Киев подставился. Надо пользоваться. И выносить вопрос на самый высокий международный уровень», — рассуждает Казаков.