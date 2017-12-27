27.12.2017, Донецк, Анастасия Самойлова

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Киев пошел на нарушение согласованной процедуры обмена пленными

Киев препятствует проведению обмена пленными всеми возможными способами. Так, вплоть до нынешнего времени, дороги, ведущие к месту обмена, украинской стороной не были перекрыты.

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Об этом сообщают в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что 16 украинских военнопленных, находившихся на территории ЛНР, и 58, находившихся на территории ДНР, доставлены в точку сбора для последующего трансфера к месту обмена.

С украинской стороной ранее были согласованы все детали процедуры обмена. В частности, в 12:00 (мск) стороны должны были перекрыть дороги, ведущие к месту обмена пленными.

Отметим, что со стороны ДНР перекрытие дороги было обеспечено своевременно, однако со стороны территории, подконтрольной Киеву, транспорт по-прежнему продолжает движение.

Группа ДНР по обмену, а также украинские военнопленные вынуждены оставаться в точке сбора и ожидать окончания транспортного потока.

По последним сообщениям стало известно, что на данный момент в буферной зоне между двумя КПВВ «Горловка» – «Майорск» находятся мирные жители, которых украинская сторона пропустила в нарушение договорённостей со своей стороны.

Отметим, что в данный момент решается вопрос об организации автобуса для вывоза мирных жителей, которые оказались заложниками очередного нарушения договорённостей украинской стороной.