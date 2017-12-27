|7 098 просмотров
Киев пошел на нарушение согласованной процедуры обмена пленными
Киев препятствует проведению обмена пленными всеми возможными способами. Так, вплоть до нынешнего времени, дороги, ведущие к месту обмена, украинской стороной не были перекрыты.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом сообщают в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Отметим, что 16 украинских военнопленных, находившихся на территории ЛНР, и 58, находившихся на территории ДНР, доставлены в точку сбора для последующего трансфера к месту обмена.
С украинской стороной ранее были согласованы все детали процедуры обмена. В частности, в 12:00 (мск) стороны должны были перекрыть дороги, ведущие к месту обмена пленными.
Отметим, что со стороны ДНР перекрытие дороги было обеспечено своевременно, однако со стороны территории, подконтрольной Киеву, транспорт по-прежнему продолжает движение.
Группа ДНР по обмену, а также украинские военнопленные вынуждены оставаться в точке сбора и ожидать окончания транспортного потока.
По последним сообщениям стало известно, что на данный момент в буферной зоне между двумя КПВВ «Горловка» – «Майорск» находятся мирные жители, которых украинская сторона пропустила в нарушение договорённостей со своей стороны.
Отметим, что в данный момент решается вопрос об организации автобуса для вывоза мирных жителей, которые оказались заложниками очередного нарушения договорённостей украинской стороной.
Метки: обмен военнопленными
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.