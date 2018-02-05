05.02.2018

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Киев поставил ДНР неприемлемое условие для обмена пленными

Украинская сторона фактически пошла на срыв ранее анонсированного обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе.

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Об этом заявили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинская сторона прислала одно из неприемлемых для нас предложений для обмена. В том списке, который был прислан Киевом на обмен, указаны в основном новозадержанные, которые ещё не были утверждены. Один человек идёт под категорией «особо тяжкие», а остальные не имеют отношения к «АТО», – сказала Морозова.

Представители ДНР, в свою очередь, передали украинской стороне список из 80 сторонников ЛДНР, запрашиваемых для обмена.

«Мы ранее передавали Украине список из 84 лиц. На данный момент мы на территории Украины запрашиваем 80 человек, так как одного уже отпустили, а у трёх закончился срок пребывания, и мы нашли этому подтверждение», – отметила омбудсмен ДНР.

Также в ДНР предложили Киеву отказаться от деления людей на категории в зависимости от тяжести совершённого преступления.

«Мы остаёмся приверженцами шестого пункта Минских соглашений – «всех установленных на всех установленных», потому, что все равно мы «всех на всех» не можем сделать, новые задержания происходят каждый день», – подчеркнула Морозова.

Добавим, что следующий раунд переговоров состоится в Минске 14 февраля, где будут рассматриваться все предложения сторон по обмену пленными.