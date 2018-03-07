07.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Россия, Севастополь, Украина

Киев потребовал от украинского бизнеса прекратить работу в российском Крыму


Меджлисовцы из Киева требуют от украинских бизнесменов закрыть свои точки в Крыму. Об этом в эфире телеканала ATR заявил заместитель «представителя президента Украины в АР Крым» Изет Гданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, сегодня на полуострове работает масса крупных торговых площадок украинских бизнесменов.

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«В противовес государственной политике по утяжелению Крыма, к сожалению, сегодня национальные сети наши, украинские работают в Крыму под различными частичными изменениями названия.

При той же инфраструктуре, при том же маркетинге, работают такие крупные национальные сети, как «Эпицентр» под названием «Новацентр К», как «Новая линия», такие как «ПУД» — это «АТБ», название поменяно, заправки ОККО — на материковой части Украины достаточно много таких станций, их бенефициаром является гражданин из Львова. И так далее, этот перечень достаточный: «Сильпо», «Фоззи» работают в Крыму.

Мы по этому поводу собрали соответствующую информацию, аналитику и будем жестко реагировать путем введения санкций. Я бы призвал национальных операторов не идти в противовес государственной политике. Это наша территория, это приоритет.

Деньги зарабатывают — зарабатывайте их на материковой части Украины. В противовес ставится всего лишь один магазин, который работает в Крыму. Его нужно закрыть и не пособничать оккупанту», — заявил Гданов.

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