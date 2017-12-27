27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Киев превратил обмен пленными в запредельную гнусность

В том, что сегодняшний обмен пленными между Украиной и ЛДНР состоялся, нет никакой заслуги официального Киева.

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Так оценил итоги мероприятия в комментарии «ПолитНавигаторк» политолог и радиоведущий Армен Гаспарян.

«Всю предварительную работу проделали, по сути, представители Российской Федерации. Я имею в виду и Владимира Путина, который лично звонил и решал эти вопросы, и патриарха Кирилла, и так далее. Со стороны официального Киева, президента Порошенко, Верховной Рады, правительства мы видели сплошной саботаж всего этого процесса. В том числе, он продолжался сегодня этими попытками сорвать обмен и под этот же инфоповод заголосить на весь мир. Меня больше всего в этой ситуации удручает желание Киева передавать ДНР политических узников, которые никогда не жили на Донбассе и которые теперь должны начинать жизнь с чистого листа. Это запредельная гнусность. Таким образом нарушаются все права человека, но я тщетно сегодня ожидал увидеть хоть какую-то реакцию ПАСЕ, ОБСЕ, других международных организаций по этому поводу. Хотя именно права человека являются базовой конструкцией в Европейском союзе. Но главное, что обмен состоялся. Это еще один шажок, пусть маленький, но в сторону урегулирования вопроса. Другой вопрос, что все равно, даже сегодня украинские политики продолжали делать воинственные заявления. Эскалация конфликта, а значит, опасность появления новых пленных, никуда с повестки дня не уходит», — заявил Гаспарян.