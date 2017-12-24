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24.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Пропаганда, Россия, Украина

Киев призывает Крым слушать украинскую пропаганду – «чтобы соседи не знали»


Чиновники из Нацсовета по телерадиовещанию призывают крымчан втихую слушать украинскую пропаганду, чтобы соседи не знали. Об этом в эфире «Черноморской ТРК» заявил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, пока что на Крым вещает порядка 60 украинских теле- и радиоканалов.

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«На территорию Крыма у нас сейчас происходит полноценное спутниковое вещание, более 60-ти украинских телеканалов доступны в спутниках, можно смотреть на спутниковой тарелке все. Плюс, еще радиостанции можно также дома, на телевизоре слушать через спутник. Так, чтобы не слышали ваши соседи. Но если соседи — ваши друзья и они разделяют ваши убеждения, вы можете поделиться с ними этой информацией. Те, у кого есть спутниковая тарелка, знают, что можно переключать телеканалы на радиостанции и спокойно себе слушать украинские», — заявил Костинский.

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