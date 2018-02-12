12.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Киев стал напоминать негритянский Гарлем

Многие украинцы еще не поняли, насколько криминальное государство построили на Украине после распада Советского Союза.

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Такое мнение на своей странице в Facebook высказывает киевский журналист, редактор портала Capital.ua Вячеслав Чечило, комментируя новость о том, что в украинской столице контрактник ВСУ прямо на остановке общественного транспорта зарезал шеф-повара одесского ресторана Cooper Burgers Руслана Юрченко, сделавшего замечание военнослужащему, попытавшемуся без очереди влезть в маршрутку.

«Такие трагедии происходят потому, что многие соотечественники еще не поняли, что мы построили за 30 лет. Решился бы кто-то делать замечания члену негритянской банды в Гарлеме? Нет, конечно. Даже в голову никому бы не пришло. Так вот, нельзя этого делать и в современном Киеве. В 1988 году можно было. А в 2018 — не стоит», — предупредил Чечило.

Убийца, как сообщили в соцсетях друзья убитого, оказался контрактником 72-й отдельной механизированной бригады, которая принимала активное участие в так называемой АТО.