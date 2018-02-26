26.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Киев угрожает крымчанам тюрьмой за работу на выборах президента России

Крымчане, которые согласятся работать в избирательных комиссиях на выборах президента Росии 18 марта, будут нести уголовную ответственность. Об этом в эфире телеканала АТР первый заместитель постоянного представителя Украины в Крыму Изет Гданов.

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«Все граждане, которые будут принимать участие в организации выборов, работать в избирательных комиссиях в любой форме будут нести ответственность перед Украиной. У нас вся информация будет», — сказал Гданов.

В случае, если граждан принуждают работать в избиркомах, он предложил обращаться в фейковое управление СБУ по Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший руководитель крымского отделения партии «Батькивщина» Андрей Сенченко уточнил, что граждане будут привлекаться по статье «покушение на территориальную целостность Украины», которая предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет и конфискацию имущества.