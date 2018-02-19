19.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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Киевлян призывают на защиту Россотрудничества

Киевляне, не разделяющие идеи украинского национализма, а также депутаты из «Оппозиционного блока» должны выходить на защиту «Россотрудничества» накануне акций, анонсируемых праворадикалами.

Такой призыв обнародовала киевский правозащитник Елена Бережная.

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«Настоящие мужики! Вы ещё остались в Украине? Народные депутаты — Новинский, Бойко, Вилкул, Добкин, Мураев, Колесников, Скорик, вас уважают миллионы адекватных украинцев, наверняка вы сотрудничаете с частными охранными фирмами! В конце концов кто-то должен остановить мракобесие ублюдков?

Тысячи нормальных мужиков живет в Киеве, неужели вы не сможете прийти на улицу Борисоглебского дом 2… Почему мы позволяем трём процентам неадекватов разрушать нашу страну!!!» — возмущена Бережная.

Она также считает, что российская дипломатия недостаточно жестко реагирует на нападения на здание «Россотрудничества».

«Центр Россотрудничество является дипломатическим учреждением, находиться под юрисдикцией РФ — вашей страны! Это равносильно, что в ваши государственные учреждения РФ вламываются неонацисты, совершают погром и насилие, а вы оправдываетесь и умиротворяете их», — считает Бережная.