14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЖКХ, Киев, Общество, Происшествия, Религия, Скандал, Украина, Энергетика

Киевлянам массово рассылают «молитву грешника» — вместе со счетами за коммуналку


Жителям Киева рассылают в платёжных квитанциях за электроэнергию листовки призывы к покаянию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в публикации киевского издания «Вести».

«Молитва грешника» была аккуратно вложена в платёжку от «Киевэнерго». Это такое ноу-хау у мэрии — призывать к оплате? А если у меня другое вероисповедание? — цитирует издание одну из опрошенных киевлянок.

В свою очередь, представители компании-монополиста открестились от религиозных брошюр, утверждая, что они были оставлены в уже вскрытых платёжках. В «Киевэнерго» пообещали организовать служебное расследование случившегося.

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