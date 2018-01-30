30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Киевляне будут ездить в декоммунизированном метро

На заседании постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей во вторник, 30 января, депутаты согласовали проект решения, предусматривающий переименование станции и линии Киевского метрополитена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

В частности, чиновники согласовали, что Петровка станет Почайной. Новое название совпадает с названием одной из старейших рек города.

Также согласно документу, Куреневско-Красноармейская линия столичной подземки может получить новое название Оболонско-Теремковская.

И если в случае с Петровкой речь идет о выполнении закона о декоммунизации, то полное название синей линии метро, как уверяют чиновники, сейчас полностью не соответствует современным реалиям. Во-первых, название отражает лишь первоначальный проект линии, и сейчас она не проходит через местность Куренёвку. Во-вторых, станции метро Красноармейская (нынешняя Дворец Украина) не существует уже с 1996 года.

Проект решения также должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы. После чего документ обсудят на пленарном заседании Киевского городского совета.