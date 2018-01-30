30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  2 838 просмотров
Киев, Местная власть, Общество, Политика, Пропаганда, Транспорт, Украина

Киевляне будут ездить в декоммунизированном метро


На заседании постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей во вторник, 30 января, депутаты согласовали проект решения, предусматривающий переименование станции и линии Киевского метрополитена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

В частности, чиновники согласовали, что Петровка станет Почайной. Новое название совпадает с названием одной из старейших рек города.

Также согласно документу, Куреневско-Красноармейская линия столичной подземки может получить новое название Оболонско-Теремковская.

И если в случае с Петровкой речь идет о выполнении закона о декоммунизации, то полное название синей линии метро, как уверяют чиновники, сейчас полностью не соответствует современным реалиям. Во-первых, название отражает лишь первоначальный проект линии, и сейчас она не проходит через местность Куренёвку. Во-вторых, станции метро Красноармейская (нынешняя Дворец Украина) не существует уже с 1996 года.

Проект решения также должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы. После чего документ обсудят на пленарном заседании Киевского городского совета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть