21.01.2018, Киев, Максим Карпенко

4 927 просмотров

Киевляне не могут найти бомбоубежища, где прятаться от «агрессии России»

На Украине уже почти четыре года твердят о войне и «российской агрессии», а в то же время, даже в Киеве не готовы бомбоубежища для населения. Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, даже советские бомбоубежища разворованы, закрыты и находятся в неизвестном состоянии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Мне, как гражданину, как жителю Киева просто интересно, где в районе моего дома есть бомбоубежища, что мне раздобыть и чем я могу помочь в обороне страны, кроме как призваться как военнообязанный и пойти на фронт. Вот что мне делать? Это в Украине никто не сделал за четыре года конфликта, и я не вижу, чтобы кто-то делал сейчас. Такое впечатление, что в Швеции война, а не у нас», — заявил Волошин.