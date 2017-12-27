27.12.2017, Киев, Игорь Петров

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Киевляне уверены, что коррупция продолжает расти и готовы к протесту

44% опрошенных киевлян считают, что за год коррупции на Украине стало больше, а 31,5% ожидают что в следующем году ее станет еще больше. Таковы данные опроса, проведенного компанией «Active Group» в рамках проекта «Городской омнибус» в декабре 2017 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Из 44% считающих, что коррупции стало больше, 23,1% сказали, что ее стало немного больше и 20,9% киевлян — «значительно больше».

Лишь 11,4% опрошенных считают, что коррупции на Украине за год стало меньше, из них 2,4% — «существенно меньше», 9% — «немного меньше».

Наибольшая доля опрошенных (43,0%) убеждены, что никаких изменений не произошло. Только 0,7% не смогли определиться с ответом.

Более половины опрошенных (53,2%) не ожидают никаких изменений с коррупцией в следующем году, 18,4% думают, что ее станет «немного больше», 13,1% – «существенно больше». 2,1% киевлян считают, что коррупции станет «существенно меньше», а 12,1% — что произойдут небольшие положительные сдвиги. Не ответили на этот вопрос 1,2% киевлян.

Мужчины больше уверены в том, что коррупции стало меньше, в то время как о ее увеличении в большей степени говорят женщины.

По мнению координатора проектов «Active Group» Виталия Шедловского, неутешительная ситуация с коррупцией влияет на протестные и протестные настроения. Каждый третий опрошенный (34%) уверен в существенном увеличении уровня коррупции за прошлый год, заявляет о готовности к протесту. «Это можно расценивать как то, что киевляне уже не выдерживают отсутствия улучшений, и единственным способом что-то изменить видят именно акции протеста», — считает Виталий Шедловский.

Исследование проходило с 9 по 10 декабря в рамках проекта «Киевский омнибус». Всего опрошено 1685 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.