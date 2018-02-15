15.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Киево-Печерская Лавра обратилась к Порошенко за защитой от Правого сектора и С14

По сообщению сайта Киево-Печерской Лавры, в соцсетях распространяется информация о подготовке праворадикалами актов вандализма в пещерах обители, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Провокации запланированы на 16 февраля. Ожидается, что молодые люди, которые называют себя членами «Правого сектора» и «С-14» могут осуществить попытки проникновения в пещеры с целью надругательства над ними. В случае препятствия, праворадикалы готовы к применению силы», — говорится в сообщении.

В связи с этим наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел направил письма: президенту, премьер-министру, генеральному прокурору, главному военному прокурору, министру внутренних дел, председателю Службы безопасности Украины, а также Киевскому городскому главе, председателю Национальной полиции Украины, начальнику Печерского УП ГУНП в г. Киеве.

Братия монастыря во главе с наместником также просит всех о «молитвенной поддержке в это непростое для Лавры время, чтобы не произошло надругательства над святыней Вселенского Православия».