20.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Киевская пропаганда в шоке: русское и советское популярно даже на Западной Украине

В Украинском обществе по-прежнему, несмотря на запреты, пользуются популярностью русскоязычные песни и продукция «Мосфильма», пишет журнал «Український тиждень».

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Автор публикации призывает не обольщаться тем, что в опросах общественного мнения фиксируется рост симпатий украинцев к ЕС, НАТО и уменьшение числа сторонников ориентации на Россию.

«Оно как бы так, только почему в маршрутках до сих пор вопит «Владимирский централ», а в междугородних автобусах крутят в лучшем случае старые комедии студии «Мосфильм», а в худшем — щекоталки-шоу, среди которых «95 квартал» еще не самый ядовитый? Более того, почему попытки отдельных адекватных пассажиров прекратить этот поток энтропии наталкивается на солидарное сопротивление массы? К тому же, как свидетельствуют люди, которые постоянно живут между несколькими городами, советский и постсоветский нафталин имеет особый спрос среди водителей и путешественников именно западных областей, якобы сплошь украиноязычных и «правильно» ориентированных», — негодует издание.

При этом журнал призывает исправлять ситуацию не слишком демократическими методами.

«А тем временем в конкретных обстоятельствах следует делать то, что, собственно, уже делается: квотирование потенциально токсичного контента и производство альтернативы. Смотря «Киборгов» вместо «Бандитского Петербурга», мы выводим из социального организма яд. Оно, может, звучит не слишком демократично, но на войне как на войне, особенно если это война гибридная», — резюмирует УТ.

Примечательно, что автор публикации — Юрий Макаров, родившийся в Болгарии в семье русских эмигрантов. По деду — внук капитана лейб-гвардии Семеновского полка, по матери — внук настоятеля Русской церкви в Софии, затем Свято-Никольского собора в Луганске.