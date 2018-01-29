29.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Киевская власть потеряла остатки адекватности

Заявления властей о прекрасном состоянии экономики Украины свидетельствуют, что чиновники о потере чиновниками здравого смысла.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поездка наших лидеров на Давос, честно говоря, вызвала у меня невероятное разочарование. Они же на полном серьезе утверждают, что экономика Украины в прошлом году выросла на 2%. А заявление о том, что мы построили лучшую экономику Европы…. я уже не знаю, из какой области это все надо комментировать. Потеря адекватности чиновным корпусом, потеря адекватности властью – это реальная угроза стране», — сказал эксперт.

Примером такой неадекватности он назвал также передачу Нацбанком в управление золотовалютных резервов.

«2018-2019 годы – пик по выплатам по внешним обязательствам. Для меня опять-таки признаком неадекватности является то, что Нацбанк вдруг передает в управление золотовалютные резервы, не уменьшается налоговое давление на малый и средний бизнес, закрываются предприятия. Все это вызывает большое беспокойство на фоне разрастания коррупционного спрута», — заявил Матвиенко.