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Киевская власть тянет с расследованием убийств на Майдане, опасаясь выйти на саму себя
Расследование по убийствам на Майдане затянулось потому что нынешняя власть причастна к этим убийствам и не хочет, чтобы следствие вышло на нее.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Уже после прихода этой власти было понятно, что она сделает все для того, чтобы никаких реальных расследований тех событий, которые произошли на Майдане, на Институтской, начиная с 18 февраля, не было. Поэтому расследование тянулось, шли годы и сейчас большинству людей эта тема уже не так актуальна, как это было в 2014 — 2015 годах», — сказал политолог.
По его словам, очередным подтверждением этого стало заявление генпрокурора Луценко, который сказал, в будущем будет начато новое дело против Януковича, где и докажут его причастность к расстрелам на Майдане.
«Мы прекрасно понимаем, что это – очередное затягивание судебного расследования. Учитывая, что эти люди после 2019 года у власти находиться не собираются, данного расследования хватит для того, чтобы потянуть время до 2019 года. Власть не хочет искать виновных и потому, что в результате данного расследования можно выйти на самих себя. Это в 2014 году, когда ненависть народная к «злочинной панде» была на самом пике, можно было рассказывать, что всех на Майдане расстреливал Янукович и есть масса свидетелей. Сейчас, когда эмоции схлынули, люди начинают задавать логичные вопросы.
К примеру, что произошло 18 февраля возле Верховной Рады, когда уже выполнялись все договоренности между властью и оппозицией о нормализации ситуации, 18 февраля было намечено заседание Верховной Рады, где должны были рассматривать изменения в Конституцию, и вдруг почему-то кто-то дал указание подтянуть к Верховной Раде митингующих, занять улочки возле Рады, и после этого началось побоище между милицией и митингующими, причем четко было видно, что в самых резонансных точках действовали провокаторы, под шумок кто-то стрелял из огнестрельного оружия и, по данным Минздрава, 18 февраля возле Верховной Рады было убито 26 человек», — отметил эксперт.
Метки: Дмитрий Корнейчук, убийства на майдане
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