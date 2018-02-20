20.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Киевская власть тянет с расследованием убийств на Майдане, опасаясь выйти на саму себя

Расследование по убийствам на Майдане затянулось потому что нынешняя власть причастна к этим убийствам и не хочет, чтобы следствие вышло на нее.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже после прихода этой власти было понятно, что она сделает все для того, чтобы никаких реальных расследований тех событий, которые произошли на Майдане, на Институтской, начиная с 18 февраля, не было. Поэтому расследование тянулось, шли годы и сейчас большинству людей эта тема уже не так актуальна, как это было в 2014 — 2015 годах», — сказал политолог.

По его словам, очередным подтверждением этого стало заявление генпрокурора Луценко, который сказал, в будущем будет начато новое дело против Януковича, где и докажут его причастность к расстрелам на Майдане.

«Мы прекрасно понимаем, что это – очередное затягивание судебного расследования. Учитывая, что эти люди после 2019 года у власти находиться не собираются, данного расследования хватит для того, чтобы потянуть время до 2019 года. Власть не хочет искать виновных и потому, что в результате данного расследования можно выйти на самих себя. Это в 2014 году, когда ненависть народная к «злочинной панде» была на самом пике, можно было рассказывать, что всех на Майдане расстреливал Янукович и есть масса свидетелей. Сейчас, когда эмоции схлынули, люди начинают задавать логичные вопросы.

К примеру, что произошло 18 февраля возле Верховной Рады, когда уже выполнялись все договоренности между властью и оппозицией о нормализации ситуации, 18 февраля было намечено заседание Верховной Рады, где должны были рассматривать изменения в Конституцию, и вдруг почему-то кто-то дал указание подтянуть к Верховной Раде митингующих, занять улочки возле Рады, и после этого началось побоище между милицией и митингующими, причем четко было видно, что в самых резонансных точках действовали провокаторы, под шумок кто-то стрелял из огнестрельного оружия и, по данным Минздрава, 18 февраля возле Верховной Рады было убито 26 человек», — отметил эксперт.