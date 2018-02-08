08.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Киевские адвокаты будут митинговать против репрессий Генпрокуратуры

Совет адвокатов Киевской области заявил о намерении провести митинг в знак протеста против нарушения прав своих коллег на процессе по делу о расстрелах на Майдане. Напомним, по решению председательствующей на этом процессе судьи Шапутько, адвокатов Ольгу Просянюк и Александра Горошинского силой вывели из зала.

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Заявка о проведении митинга 14 февраля подана в Киевскую горгосадмнистрацию, передает корреспондент «Политнавигатора».

В настоящее время в судах Киева находится несколько дел о расстрелах на Майдане. Генпрокуратура настаивает на их заочном рассмотрении. Чтобы протащить это решение по делу против бывшего президента Виктора Януковича слушание в Печерском райсуде специально назначили на то же время, когда в Оболонском райсуде шло слушание по делу о госизмене Януковича, и адвокаты находились там.

Переносить слушание судья отказалась и назначила бесплатного адвоката, который был готов согласиться с требованиями прокуратуры о заочном слушании. Когда это стало известно в срочном порядке были оформлены полномочия на Просянюк и Горошинсского. Последний защищает бывших бойцов «Беркута» в аналогичном деле о расстрелах.

«Начинается слушание, я заявляю об отводе бесплатника. Мне отказывают и (ноу- хау) не допускают к процессу. Я ссылаюсь на УПК, что это не законно. Мне делают замечание и вызывают конвой, чтобы меня удалили из зала заседаний. Я вызываю 102, судье заявляю о вынесении ею заведомо неправосудного решения, и меня начинают просто выдавливать просто насильно выволокли. В итоге бесплатник, прокуроры и судья за часа 2 отслушали 100! томов и более 20 часов видео», — написала в соцсети вдвокат Ольга Просянюк.

Ситуацию прокомментировал и сам Виктор Янукович, опубликовав обращение к украинцам.

«Такие действия – это паническая реакция нынешней власти на то, что с каждым днем в Украине и мире узнают все больше фактов причастности ее представителей к самым тяжким преступлениям», — написал Янукович.