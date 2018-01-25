25.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Киевские нацисты устроили погром в часовне УПЦ

В Киеве члены праворадикальных группировок С14 и «Традиция и порядок» напали на часовню УПЦ возле Десятинной церкви, недалеко от Национального музея Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Пришли к самозахваченной церковью земле у раскопок Десятинной церкви. Проводим демонтаж часовни на историческом месте, из-за которой у священников происходит конфликт с представителями музея“, — говорится в заявлении С14.

Участники погрома срезали “болгаркой“ информационный щит, растоптали ногами и выбросили в мусорник. Также погромщики акции подожгли входную дверь, обклеили фасад наклейками с нецензурными выражениями, сломали камеру видеонаблюдения и повредили электропроводку кондиционера.