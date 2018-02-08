08.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Киевские силовики штурмуют редакцию газеты «Вести»

В Киеве сотрудники главной военной прокуратуры и Национальной полиции сегодня утром ворвались в офис, где расположены расположены редакция и сайт газеты «Вести».

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Об этом на своей странице в Facebook uлавный редактор газеты «Вести» и сайта Vesti-ukr.com Оксана Омельченко.

«Ну все, началось! Около 6 утра окружили «Гулливер», заходят на наш этаж такие «милые» люди. Коллеги с Радио передают, что звук такой, будто начали все крушить. Скоро начинаем на сайте онлайн. Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей», — cсообщила редактор издания.

На сайте газеты, сообщается, что силовики выгнали адвокатов медиахолдинга.

При этом следователь военной прокуратуры Виталий Опанасенко начал угрожать журналистам, заявив: «Если ты еще раз что-то скажешь, я за себя на отвечаю».

Также охране торгового центра «Гулливер», где расположен офис «Вестей», дано указание не пропускать журналистов.

Издание обращает внимание, что силовому захвату офиса «Вестей» предшествовало проведенное газетой расследование о деятельности Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) — «Что скрывает АРМА: как Нацагентство превратилось в рейдеров».